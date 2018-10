Empieza México a ser país riesgoso: secretario de Turismo

Ciudad de México.- México empieza a ser un país de riesgo para la inversión porque la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) genera una pérdida de la confianza que es incalculable, señaló Enrique de la Madrid, secretario de Turismo.



"Lo más importante es la pérdida de la confianza, eso es incalculable. Cuando se pierde nos sale carísimo. ¿Cómo nos la cobran? En el caso de países y empresas, con tasas de interés mucho más altas.



"Un país riesgoso, y México empieza a ser un país riesgoso, paga tasas de interés mucho más caras que un país confiable", señaló.



Durante su participación en el Congreso Internacional de Turismo, el funcionario consideró que sería más caro cancelar la obra que terminarla.



"Cuesta más caro y nos va a costar más caro a los mexicanos cerrarlo que terminarlo", subrayó.



Recalcó que costaría más caro por las indemnizaciones que se tendrán que pagar y por los 60 mil millones de pesos que se invirtieron en cimientos.



Por ello, propuso que si el Gobierno no quiere invertir que venda su participación o concesione el proyecto.



"No tendría que haber un peso público, porque es negocio. Es un monopolio y estos suelen ser buenos negocios a menos que se manejen muy mal. Es un monopolio y si el Gobierno no quisiera gastar en ello pues que lo concesione, que venda su participación al sector privado", opinó De la Madrid.



Destacó que después del anuncio de la cancelación del NAIM se sintieron los efectos en el tipo de cambio.



El Secretario de Turismo hizo referencia a que el nuevo Gobierno ganó con contundencia en las urnas pero exhortó a reflexionar y corregir la decisión de cancelar el NAIM.



"Ya entendimos que necesitamos gobiernos más honestos, que cumplan, que no sean corruptos, pero la ineptitud es una forma de corrupción", comentó.



"Yo veo que los empresarios ya entendieron que se necesitan pagar mejores salarios y mejores prestaciones", añadió.