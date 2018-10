Cancelación del NAIM incrementa la deuda

Monterrey— La decisión de Andrés Manuel López Obrador de descartar el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco ha desatado una fuerte presión sobre las tasas de interés implicando el encarecimiento de las deudas del Gobierno y las empresas, advirtieron instituciones financieras.



De hecho, ayer en la subasta semanal de Cetes que realiza el Banco de México (Banxico) el documento líder a 28 días alcanzó una tasa de 7.76 por ciento, su mayor nivel desde enero del 2009.



En tanto, los instrumentos a 91 y 175 días se ubicaron en 8.24 y 8.19 por ciento, respectivamente, niveles máximos desde diciembre del 2008, tras ser impulsados por los mercados que anticiparon un aumento en la tasa de interés objetivo de Banxico el 15 de noviembre para detener una salida de capitales y defender al Peso.



BBVA Research destacó que a largo plazo las tasas de interés de bonos gubernamentales ya se han elevado, incorporando una mayor prima de riesgo.



Y a futuro las presiones sobre la inflación, vía el incremento en el tipo de cambio debido a los insumos y bienes importados, incrementa la probabilidad de que Banxico siga subiendo su tasa de interés de referencia, explicó Gabriela Siller, directora de análisis económico-financiero de Banco Base.



"No descartamos un endurecimiento de la postura monetaria de Banxico con la finalidad de evitar que la consecuente volatilidad cambiaria permee en los precios al consumidor final", coincidió Alejandro Saldaña Brito, gerente de Análisis Económico de Grupo Financiero Ve por Más.



En su última reunión, el 4 de octubre, Banxico mantuvo su tasa clave sin cambios en 7.75 por ciento, pero señaló que tomaría en adelante las medidas necesarias para cumplir con su objetivo de precios.



"Pensamos que Banxico debería aumentar no sólo para reducir los riesgos de inflación derivados del fuerte debilitamiento del Peso, sino también para indicar que los errores de política (de López Obrador) conllevan un costo", apuntó BBVA Research al respecto.



JPMorgan Chase también consideró probable que el banco central tenga que elevar las tasas de interés el 15 de noviembre para reducir la fuga de capitales.



Así, añadió BBVA, el alza en las tasas se traduciría en mayores costos del servicio de la deuda.



En este sentido, el aumento de 38 puntos base que experimentó el lunes y que se mantuvo ayer en el rendimiento del bono de referencia a 10 años ya elevó los costos financieros del Gobierno federal en 8.1 mil millones de pesos, estimó Citibanamex.



La correduría Morgan Stanley advirtió que el mayor costo financiero de la deuda del sector público federal probablemente resulte ser un factor limitante para el presupuesto del 2019 y para las empresas estatales.



BofA Merrill Lynch destacó que los inversionistas requerirán una mayor prima de riesgo y, por lo tanto, una mayor tasa de interés para mantener los activos de empresas mexicanas, dado el aumento de la incertidumbre.



Así, el encarecimiento de la deuda no sólo sería para el Gobierno federal, sino también para las empresas privadas.