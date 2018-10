Inversión en bolsa: resumen y tres métodos de trading en este espacio

Durante el siglo pasado, la bolsa siempre estuvo considerada como el espacio financiero por excelencia. Ya no solo a nivel estadístico, sino cultural –tan solo hay que echar un vistazo a las películas donde se retrata el mundo de la inversión, donde los protagonistas suelen ser brókeres de bolsa— el mercado bursátil destacaba considerablemente por encima del resto de los espacios.Sin embargo, la aparición de nuevos productos yonline acercó mucho más al inversor pequeño y medio a otro tipo de espacios, como puede ser el mercado de divisas, el de materias primas o, ya más recientemente, el de criptomonedas. En parte por el auge de estos nuevos mundos, los productos bursátiles han ido perdiendo un poco de interés por una parte de la comunidad inversora. Pese a todo, esto no quiere decir en absoluto que hayan perdido su atractivo o características. Más bien, la inversión en acciones sigue guardando las características de toda la vida, sumadas a las que le aportan los nuevos métodos de inversión.A continuación, te presentamos las tres formas más comunes de invertir en acciones, junto con sus pros y contras.La inversión de toda la vida consistía en invertir cierta cantidad de dinero en un paquete de acciones o títulos de una compañía. Éste puede ser un método rentable y, sobre todo, bastante seguro si se hace con atino. Salvo sorpresas inesperadas (como, por ejemplo, la sufrida por Volkswagen con el escándalo de la contaminación de sus motores), la mayoría de empresas bien establecidas no suelen sufrir golpes demasiado bruscos y son un valor seguro.Para muchos pequeños y medianos inversores, la problemática del trading clásico de acciones (es decir, haciéndose con ellas en propiedad) viene por el capital inicial requerido para llevar a cabo una operación. Por solo poner un ejemplo, el precio de una sola acción de Amazon se encuentra por encima de los 1.700 dólares norteamericanos, mientras que las de Google pasan por poco los 1.100. Desde luego, no son precios para todo el mundo.La llegada de productos derivados como los CFDs permite que muchas más personas ganen acceso a la inversión en acciones, sean éstas de Google o Amazon, gracias principalmente a que ahorran el hecho de adquirirlas en propiedad. Mediante los productos derivados uno no adquiere y luego vende un producto bursátil, sino que especula o apuesta sobre las subidas o bajadas en su precio.¿Qué significa esto? Pues que si alguien abre un CFD sobre las acciones de Amazon en un plazo de tres días y las acciones de la compañía de Seattle aumentan 45 dólares durante ese espacio de tiempo, el inversor que abrió el CFD ganará esos 45 dólares, a los que habrá que restarles los gastos por la apertura y mantenimiento de la operación.El mayor inconveniente de este método es que las pérdidas de la operación,, puede ser mayor que el de la inversión inicial.Hoy en día, muchos brókeres también ofrecen la opción de operar con productos derivados como los CFDs, futuros y opciones sobre índices bursátiles como el IBEX 35, el Dow Jones, Nasdaq, CAC 40 o el FTSE 100. Estos índices son una especie de listas con un número diverso de compañías cotizadas de un país en las que se suma el valor de sus acciones. Así, por ejemplo, el IBEX 35 es la lista de las 35 empresas españolas de mayor capitalización.La inversión sobre índices cuenta con algunas ventajas frente a la inversión en acciones de compañías. Por una parte, el valor de los índices depende mucho más del contexto general de la economía nacional o global, mientras que el valor de una compañía está más expuesto a factores muy particulares a los que, quizás, es más difícil anticiparse. Por otro, los índices son menos volátiles y propensos a sufrir grandes cambios en su valor, por lo que es más difícil sufrir grandes pérdidas al operar sobre su valor.En resumen, cada forma de invertir su bolsa tiene sus pros y sus contras. Algunas son más arriesgadas y ofrecen una mayor recompensa, mientras que otras no son aptas para ganar grandes cantidades pese a ser mucho más seguras. Ahí, la decisión sobre qué camino bursátil tomar ya depende de las posibilidades, recursos y apetito por el riesgo de cada inversor.