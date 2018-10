Tiene mercado accionario mexicano su peor mes en 9 años

El mercado accionario del País sufrió en octubre su caída más amplia desde enero de 2009 y cerró el mes con pérdidas de 11.23 por ciento.



Este miércoles, el S&P/BMV IPC subió 0.93 por ciento, a 43 mil 942.55 unidades, pero se mantiene en uno de los niveles más bajos del año después de que ayer llegara a 43 mil 538.12 enteros.



El índice acumula pérdidas de 10.97 por ciento en lo que va del año.



De los títulos de la muestra, solo Coca-Cola Femsa (KOFL*) y Elektra (ELEKTRA*) registraron ganancias en octubre, de 1.40 y 0.74 por ciento, respectivamente.



Cemex (CEMEXCPO) fue la acción que descendió con más fuerza este mes al contraerse 22.83 por ciento, seguido de Genomma Lab (LABB) en 20.38 por ciento y Grupo Aeroportuario del Centro (OMAB) en 20.35 por ciento.



En el día, las mayores ganancias las percibió Grupo Aeroportuario del Sureste (ASURB) con un alza de 5.62 por ciento, a 337.64 pesos, mientras que Liverpool (LIVEPOLC) fue el título con mayores pérdidas en 5.59 por ciento, a 128.73 pesos.



La calificadora Fitch disminuyó el panorama de México de estable a negativo por los riesgos que genera la incertidumbre del nuevo Gobierno dos días después del anuncio de la cancelación del proyecto del Nuevo Aeropuerto.



En Wall Street, los inversores se ven ávidos de riesgos y los principales índices muestran sólidos avances en el día. El Dow Jones subió 0.97 por ciento, el Standard & Poor's 1.09 por ciento y el Nasdaq 2.01 por ciento.



A pesar de que en Nueva York se alcanzaran máximos históricos para el Standard & Poor's durante octubre, el balance mensual no fue positivo para ese mercado. El industrial cayó 5.07 por ciento, el Standard & Poor's 6.94 por ciento y el Nasdaq 9.20 por ciento.



La jornada de ganancias de ese país estuvo protagonizada por las acciones tecnológicas, mientras que durante el mes fueron las que más arrastraron a los índices a las pérdidas.Las cifras de inflación de Europa estuvieron en línea con lo esperado y los reportes trimestrales no apoyaron en gran medida el cierre de mes.



Además, el Gobierno italiano insiste en que sus planes presupuestarios protegerían a la nación de una recesión, mientras que el Brexit sigue siendo causante de incertidumbre en la Unión.



En Europa, la jornada también fue positiva, pero el balance de octubre no lo fue.



En el mes, el Euro Stoxx perdió 5.93 por ciento, el FTSE 100 5.09 por ciento, el CAC 40 7.28 por ciento y el Dax 6.53 por ciento.



Asia subió en el día, pero octubre no fue un mes favorable. El Nikkei ganó 2.16 por ciento este miércoles y el Hang Seng 1.60 por ciento, mientras que en el mes cayeron 9.12 por ciento y 10.11 por ciento, respectivamente.