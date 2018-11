Llega primer cargamento de crudo estadounidense al país

Ciudad de México— Este jueves 1 de noviembre llegó a México el primer buque tanque con un cargamento de petróleo crudo ligero Bakken importado, proveniente de Estados Unidos, publicó El Universal.



El histórico ingreso se dio a las 13:13 horas a la terminal portuaria de Pajaritos, en Coatzacoalcos, Veracruz, según confirmaron fuentes del sector energético.



El buque tanque BT Prime entregó 348 mil barriles para Pemex Transformación Industrial (TRI), el cual será empleado para mejorar la dieta de la refinería de Salina Cruz, “que es un complejo grande, con capacidad para procesar crudo ligero”, como lo dio a conocer a EL UNIVERSAL en entrevista el director de Pemex, Carlos Treviño Medina, el pasado 28 de septiembre.



A su llegada al puerto de Pajaritos, el BT Prime fue asistido por dos remolqueadores: El Chapulín y Cordobés.



Treviño Medina comentó que recurrir a los mercados externos es un tema comercial que nada tiene que ver con la reforma energética, lo que sí es cierto, dijo, “es que rompimos un tabú, porque regulatoriamente pudimos haber importado este tipo de aceite desde hace muchos años”.



“Son cosas que habíamos tenido en la nariz y no lo habíamos hecho no sé por qué”, agregó.



De hecho, la empresa ya tenía previsto salir al exterior a comprar aceite del tipo ligero, como lo muestra el Programa Operativo Anual 2018, aunque originalmente se pensaba que sus ingresos se dieran en el primer trimestre del año en volúmenes mensuales de 22 mil barriles.



Más tarde, la petrolera había hecho el primer intento por comprar petróleo crudo importado, que originalmente esperaba llegará en octubre.



No obstante, el pasado jueves 4 de octubre informó que Pemex Comercio Internacional (PMI) declaró desierto el concurso internacional para el suministro de un cargamento de 350 mil barriles de crudo ligero de importación (Light Louisiana Sweet– LLS).



La decisión fue tomada en virtud de que los participantes no estaban en posibilidades de atender los términos y condiciones solicitados para suministrar el embarque con ventana de entrega 20-22 de octubre de 2018, en la terminal de Pajaritos en Coatzacoalcos, Veracruz.



La petrolera agregó; sin embargo, que seguía existiendo gran interés de diferentes empresas del mercado internacional para llevar a cabo el suministro de crudo ligero a nuestro país.



Para el 22 de octubre anunció que evaluaba diversas propuestas para el suministro de cargamentos de petróleo crudo ligero, de acuerdo con los parámetros establecidos por Pemex Transformación Industrial.



Como resultado, dijo, PMI asignó cuatro cargamentos de 350 mil barriles cada uno para la importación de crudo ligero “Bakken”, los cuales serán entregados durante noviembre.