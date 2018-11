Ponen calificadoras lupa sobre México

Las tres agencias internacionales que califican la deuda del País anunciaron ayer que pusieron a revisión la evolución de la economía y, en un caso, se cambió a negativa la perspectiva de la calificación soberana tras el anuncio de la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).

...Aunque los contratistas buscan conciliar con AMLO

A 30 días de la asunción del nuevo Gobierno, la economía mexicana está bajo la lupa.Fitch Ratings cambió de Estable a Negativa la perspectiva de calificación de deuda de México, en tanto que Moody's y Standard & Poor's destacaron la incertidumbre que se ha generado sobre la dirección que tomarán las políticas del nuevo Gobierno.Para Fitch, la revisión está asociada a riesgos crecientes debido a la incertidumbre y deterioro en las políticas bajo la próxima Administración."La decisión de cancelar la construcción del NAIM manda una señal negativa a los inversionistas", señaló.Moody´s no realizó ningún movimiento en su evaluación de deuda soberana, pero advirtió que hay una señal hacia los inversionistas."(La cancelación) no ha tenido un impacto directo sobre la calificación ni la perspectiva soberana, pero sin duda estamos viendo esto como una señal negativa para el largo plazo y en el futuro", indicó.Los anuncios ocurren mientras el peso cerraba el mes con una pérdida acumulada de 8 por ciento, para ubicarse en 20.60 unidades por dólar.Jaime Reusche, analista de Moody's, expuso en conferencia que la cancelación de la obra puede desincentivar inversiones en el mediano plazo y desacelerar la marcha de la actividad económica."Hay bastantes interrogantes sobre la dirección de las políticas públicas, pero en ningún momento estaríamos, por lo menos en el futuro cercano, cuestionando el Grado de Inversión", agregó.S&P tampoco ajustó la calificación, pero su reporte registró la preocupación entre los inversionistas.El Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y contratistas del NAIM aseguraron que buscarán conciliar los proyectos de obra que serán suspendidos tras la cancelación del Nuevo Aeropuerto.Después de reunirse con el próximo Mandatario, el director de Hermes Infraestructura, Alberto Pérez Jácome, confió en que habrá acuerdos."Vamos a hacer una conciliación ordenada y civilizada. No hay incertidumbre, nos vamos tranquilos de que se va a actuar conforme a derecho", dijo el representante de la empresa, propiedad de la familia Hank y que tiene contratos por 12 mil 445 millones de pesos.En el mismo tono se expresó Guadalupe Phillips, directora de ICA, empresa con contratos por 24 mil 720 millones de pesos.En un mensaje difundido en video, López Obrador dijo: "Los contratistas han pedido hablar con nosotros, vamos a tener acuerdos, nos vamos a entender".