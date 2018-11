6 tips financieros para afrontar la muerte de un ser querido

La muerte es una situación ya en sí complicada, y si le aúnas el tema financiero, se complica aún más. Y es que nadie quiere saber de números y letras chiquitas en esos momentos, pero tampoco quiere saber de descalabros financieros, ya que los costos son completamente variables, el promedio del costo de un servicio funerario está entre los 15 y 25 los mil pesos, sin embargo se pueden encontrar servicios desde 5 mil pesos y hasta los 400 mil, publicó Entrepreneur.



El portal Entreprenur indicó que algunos tips para poder afrontar financieramente bien esta situación.



1. Delegar: Cuando nos encontramos en un estado alterado mentalmente por el fallecimiento de un ser querido, la recomendación es encargar los trámites y compras relacionadas a una persona de nuestra entera confianza y que, sin embargo, no sea allegada al difunto, esto ayudará a que se tomen mejores decisiones, evitando problemas financieros derivados del momento de vulnerabilidad, además de permitirnos vivir el duelo saludablemente sin ocuparnos de otras cosas.



2. Papeleo: Cuidado con que el acta de defunción y demás papeles sean correctos, ya que se necesitan para trámites de seguros, pensiones o herencias.



3. Prevenir: Contratar los servicios funerarios a futuro es más barato y fácil de pagar que un servicio inmediato, también existen los seguros que cobijan a la familia en caso de deceso, además de dejar un testamento. Y esto sirve para no ‘aventarle’ el paquete a tus seres queridos.



4. Comparar: Antes de decidir por alguna funeraria revisa al menos tres opciones.



5. Reclamar: En caso que el servicio de la funeraria sea de mala calidad se puede acudir a la Profeco y se tiene hasta un año para presentar la reclamación.



6. Sentido común: Es decir, gastar lo que se tiene que gastar, no permitir que los sentimientos de rendir tributo o culpas, influyan directamente en la decisión de compra.







Lo importante es escoger un servicio que sea digno y adecuado a nuestras capacidades económicas, finalizó el portal de noticias económicas.



Por: Entrepreneur