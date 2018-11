¿Por qué estábamos equivocados con respecto a Tesla?

Muchos analistas han predicho quese convertiría en un motor de pérdida de capital sobre todo cuando la compañía acumuló a principios y a mitad de este año 2018 pérdidas por 1,270 millones, de acuerdo con El País Sin embargo, este último trimestre la empresa deno solo ha logrado superar esas bajas de principios de año y elevar el precio de sus acciones, sino que también cumplió con sus objetivos de producción y distribución. Tesla ensambló 80,140 coches, un 50% más que en el segundo trimestre, con lo que elevó sus ingresos a 6,820 millones, 130% más que en los primeros dos trimestres.Por otro lado, la firma logró superar las ventas en Estados Unidos de icónicas marcas como. Durante el tercer trimestre Tesla vendió 69,925 unidades frente a las 66,542 que alcanzó Mercedes Benz.Estos resultados demuestran que quizá muchos analistas no comprenden la visión de esta empresa. Es importante destacar que sus estrategias presentan tintes bastante riesgosos, pero ahora podemos observar que algunos se equivocaron con respecto a la situación financiera de la compañía.El fundador de Tesla ha resaltado en cada momento que su visión no es solo vender coches, sino también buscar formar parte de un cambio en las diferentes sociedades. Por ello, para comprender este modelo de negocio es necesario que aprendamos a aceptar que algunos de los fracasos o dificultades que se presentan en la industria no son necesariamente un punto en el cual enfocarnos.Además, la firma demuestra que no todo el mundo puede comprender tus modos de actuar cuando aplicas estrategias a largo plazo. En este contexto, antes de analizarla debemos tener en cuenta que no estamos hablando de una compañía que se dedica solo a fabricar y vender carros sino que, por otro lado, también tiene otro tipo de ingresos, basados en las últimas necesidades ecológicas que presenta el mundo.