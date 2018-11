El dólar se mantendrá volátil pese a día inhábil en mercados

Ciudad de México- El mercado financiero en México permanecerá cerrado hoy por la celebración de Día de Muertos. No obstante, el mercado cambiario se mantendrá abierto y se observarán fluctuaciones en la cotización del peso mexicano.



"Debido a que habrá poca liquidez en las operaciones con pesos, no se puede descartar volatilidad para el tipo de cambio, en particular si surgen noticias que generen un deterioro en la percepción de riesgo de México", estimó Gabriela Siller, directora de análisis económico financiero de banco Base.



Luego de tres jornadas consecutivas al alza, el peso ganó terreno frente al dólar, que terminó vendiéndose a 20.45 pesos en las ventanillas de los bancos ayer, 15 centavos menos que el cierre anterior.