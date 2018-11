8 puestos insólitos que los reclutadores se pelearán por contratar

Lead Manager

Un artículo deexplica que el 85% de los empleos en los que trabajaremos en el año 2030, no los conocemos porque ni siquiera han sido inventados, de acuerdo con Dell Technologies.En el futuro laboral, según Babbel, aplicación de aprendizaje de idiomas, la única certeza es que los profesionales o adquieren nuevas habilidades o están destinados a morir laboralmente hablando.El equipo de Babbel se dio a la tarea de recopilar los puestos de trabajo que por insólitos que suenen sus nombres, son los cargos que los empleadores están solicitando a nivel mundial.De lo que están seguros es que los idiomas serán una habilidad que empodera la carrera de cualquier profesional y le permite ganar hasta un 50% más de salario.Estos son puestos insólitos que los reclutadores se pelearán por contratar. IndicóNo, no es el Community Manager (CM) que todos conocemos que se encarga de manejar las redes sociales de una empresa, es más bien su área subordinada. El Lead Manager (LM) es el personaje que las corporaciones se van a disputar –si es que no lo hacen ya– porque su trabajo no es la adquisición e interacción con nuevos usuarios, sino generar contactos internos y externos, y convertirlos en clientes. Si todavía te quedan dudas sobre la rápida evolución de los puestos, en algunas startups el LM ya salió del “organigrama” para darle paso al Chief Revenue Officer (CRO), la versión 4.0 del Lead Manager.También está dentro de las áreas de generación de negocio de las empresas. La palabra growth hace referencia al crecimiento como objetivo único y absoluto de una empresa, mientras que la palabra hacking se usa en este contexto con su acepción positiva de “fuera de los esquemas” o “creativo”. En la práctica, un Growth Hacker es el responsable del desarrollo y aplicación de una estrategia comercial que combina el marketing con el análisis de datos. La persona que desempeña este puesto de trabajo tiene como objetivo facilitar el crecimiento y el desarrollo de una empresa utilizando principios de marketing y un conocimiento exhaustivo del a través de los datos. Es una pieza clave para las organizaciones que están tomando decisiones con base al análisis de la data.A propósito de hackers, también existen los buenos, mejor conocidos como los white hat hackers o los Professional Ethical Hacker del mundo empresarial. Y sí, su trabajo es poner a prueba la seguridad de los sistemas de la organización. Les pagan por hackear la red empresarial y emitir recomendaciones para asegurarse de que nadie tenga acceso en el futuro. Son los buenos chicos del hacking.Literalmente significa “cazador de tendencias” y es una de las figuras menos conocidas en el mundo de la moda. El Cool Hunter viaja por el mundo a la búsqueda de tendencias y estilos emergentes en las calles de las grandes ciudades. Su misión es determinar cuáles serán las tendencias del futuro y así aportar nuevas ideas a diseñadores y grandes firmas de la moda para sus nuevas colecciones.Todavía no es una posición común pero existe y nos referimos al “profeta digital” que también viaja por el mundo identificando las tendencias, pero del sector digital. El mejor ejemplo es David Shing, quien es el Digital Prophet de AOL y viaja dando conferencias sobre las nuevas en el mundo del marketing digital y, por supuesto, cazándolas.El CDO es la persona que obtiene y gestiona la data de la empresa y la usa para aumentar las posibilidades de la organización a nivel de Retorno de Inversión, es decir, es la persona que usa la información para hacer eficiente el negocio. Y el Chief Data Scientist es, digamos, el máster en la operación de Big Data, porque no solo identifica la información importante de la empresa, es capaz de usar múltiples herramientas de su mercado para cruzar información y dar tendencias precisas para que se puedan tomar decisiones muy específicas sobre el negocio.Este es uno de los puestos que serán clave para el sector financiero: el Blockchain Developer, encargado de desarrollar este nuevo tipo de red (a partir del cual surgieron las Bitcoins) que permite que la información digital sea distribuida, pero no copiada. Debe conocer las bases de datos no relacionales, los principales blockchain de código abierto y las bases de criptografía. También debe tener un buen conocimiento en programación y una comprensión exhaustiva de los algoritmos y las estructuras de datos. Su función real se desconoce en gran medida, pero también es el encargado de desarrollar “contratos inteligentes integrados” y distribuirlos en los servidores. ¿Complejo? Sí, pero vital en esta era del adiós al dinero en efectivo.Entre las profesiones más demandadas en los últimos tiempos se encuentra la del User Experience Specialist responsable de mejorar la experiencia de navegación de los usuarios en un sitio web, aumentar las conversiones y generar tráfico en la web. Para lograr estos objetivos, el User Experience Specialist, por ejemplo, debe analizar exhaustivamente el comportamiento de los usuarios durante la navegación y garantizar que la web y su contenido son compatibles con todos los dispositivos. ¿Un sitio te dejó un buen sabor de boca después de navegarlo? ¡Pues felicita al UX!Hay otros puestos laborales que si bien no son nuevos, sí son relevantes para las nuevas estructuras organizacionales, como el Internal Auditor (el auditor interno), el Account Manager (que gestiona las relaciones con los clientes), el WordPress Specialist (que adapta la plataforma de blogs WordPress para que escritores, bloggers e influencers puedan publicar sus historias en la web); el Area Supply Manager (que lidera la logística); y el indispensable Personal Assistant, que todo directivo necesita como su brazo derecho.