Alistan más candados a centros cambiarios

Para el próximo año el monto de venta de dólares que requiera identificación podría disminuir, indicó la sección especializada en Centros Cambiarios de Cámara Nacional de Comercio (Canaco).Édgar García, vicepresidente de Centros Cambiarios del organismo, dijo que la propuesta se está analizando por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) conforme a los controles antilavado.Mencionó que diferentes organismos están pugnando porque no se reduzca el límite de venta de dólares que requiera la identificación del cliente, debido a que esto traerá un impacto en las transacciones.“Organizaciones de varias partes del país estamos trabajando para que esto no suceda y no se disminuya el umbral”, comentó.Actualmente los centros cambiarios piden a sus clientes una identificación cuando realizan transacciones a partir de mil dólares, según las disposiciones de la comisión, esto con el fin de detectar recursos de procedencia ilícita.Los datos del cliente se registrarán en el sistema interconectado de con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.Quien haga operaciones arriba de 3 mil dólares debe presentar una identificación y dejar una fotocopia de la misma.Las medidas instruyen a los centros cambiarios a generar un reporte de “operación inusual”, cuando identifiquen a una persona que haya hecho transacciones hasta por 5 mil dólares en un mes.Las operaciones de más de mil dólares no están permitidas.Edgar García indicó que para el próximo año se proyectan más disposiciones antilavado para este sector.Dijo que el gremio en conjunto con el Municipio busca determinar la cantidad de estos negocios que funcionan sin el registro de la comisión bancaria, que es un requisito indispensable.Agregó que se busca que el Municipio solicite la vigencia de este registro para poder renovar licencia de funcionamiento.Dichos créditos ejercidos por los trabajadores del país se destinan principalmente a la compra de bienes de consumo duradero y el pago de servicios, así como para la compra de útiles y uniformes escolares, la reposición de bienes materiales dañados o perdidos durante las emergencias o desastres naturales e incluso para liquidar deudas personales.De acuerdo con un sondeo hecho por la sección especializada en Centros Cambiarios de Cámara Nacional de Comercio (Canaco) arrojó que hasta marzo pasado 8 de cada 10 centros cambiarios operaban sin licencia de funcionamiento o el registro de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) operan en Ciudad Juárez.El sondeo indicó que hay 270 establecimientos del giro en la ciudad. De ese total, 125 no contabancon licencia de funcionamiento y 99 no tenían el registro que exige la CNBV a los negocios de compra-venta de divisas, con lo que sumaban 224 negocios operando en la ilegalidad, pues la licencia y el registro son requisitos indispensables para funcionar.• Piden al cliente una identificación a partir de mil dólares• De 3 mil dólares o más, debe presentar una identificación y dejar una fotocopia de la misma• Las operaciones de más de mil dólares no están permitidas• El objetivo es detectar recursos de procedencia ilícita• Las medidas instruyen a los centros cambiarios a generar un reporte de “operación inusual”, cuando identifiquen a una persona que haya hecho transacciones hasta por 5 mil dólares en un mes• Los datos del cliente se registran en el sistema interconectado de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Nacional Bancaria y de ValoresDisminuir el monto a partir del cual se requiere la identificación del cliente. Aún no se especifica la cifra