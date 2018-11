China promete una mayor apertura de su mercado de consumo

Shanghái.- El presidente Xi Jinping prometió el lunes una mayor apertura del mercado de consumo chino en una feria de la importación que busca responder a quejas de que China abusa del sistema de comercio global. Pero no respondió a las quejas europeas y estadounidenses sobre los límites impuestos a la tecnología y los negocios.



La Expo Internacional China de la Importación forma parte de los esfuerzos para crear redes comerciales centradas en China y a la vez resistir las presiones para derogar planes industriales que según Washington, Bruselas, Tokio y otros gobiernos violan las obligaciones de apertura de mercados.



“Nuestro compromiso sincero es abrir el mercado chuno”, dijo Xi a un auditorio de notables, entre ellos el primer ministro ruso Dimitry Medvedev.



Xi prometió reducir los costos para los importadores y mejorar el poder adquisitivo de los consumidores con el fin de alentar las importaciones.



El mandatario no mencionó el enfrentamiento con el presidente estadounidense Donald Trump en torno a los planes chinos de desarrollo de las industrias tecnológicas encabezados por el estado. Pero en una alusión indirecta a las políticas de “Estados Unidos primero” y las amenazas de controles sobre la importación, Xi pidió a otros gobiernos “salvaguardar conjuntamente el libre comercio”.



Unas 3.600 empresas que venden de todo, desde dátiles egipcios hasta maquinaria industrial alemana, asisten al evento de cinco días en el gran centro de convenciones que se presenta como uno de los edificios más grandes del mundo.



Primeros ministros y otros altos funcionarios de Egipto, Pakistán, Vietnam y otros países asistieron a la feria. Estados Unidos, el primer socio comercial de China, no envió un funcionario de alto nivel.