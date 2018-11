'Cocinan' Ford y VW vehículo autónomo

Berlín, Alemania– Ford Motor Co. y Volkswagen AG están en conversaciones para crear una empresa conjunta de autos de conducción automática, dijeron personas familiarizadas con el asunto, alineando a dos de los fabricantes de automóviles más grandes del mundo en la carrera de la industria para transformar el futuro del transporte, publicó el diario The Wall Street Journal.



La publicación indicó que las dos compañías están considerando varias opciones sobre cómo estructurarían el nuevo negocio y se podría anunciar un acuerdo para mediados de noviembre, de acuerdo con las fuentes.



Una opción podría involucrar a Volkswagen tomando una participación de hasta el 50 por ciento en la actual unidad de autos autónomos de Ford.



Otra podría ser la creación de una nueva compañía que combinaría las unidades de autos autónomos de los fabricantes de autos, dijeron las personas.



La fuente señaló que la formación de una nueva compañía crearía una marca de tecnología global y facilitaría a los dos fabricantes compartir la propiedad de nuevas patentes y propiedad intelectual y abrir la empresa a otros socios.



El diario recordó que a principios de este año, Ford y Volkswagen dijeron que estaban explorando una alianza estratégica que incluiría el desarrollo de código de una gama de vehículos comerciales, así como otros proyectos, pero esas conversaciones se han expandido a una discusión más amplia sobre las formas en que Ford y VW podrían cooperar globalmente, según las fuentes.



Volkswagen declinó hacer comentarios.



En un comunicado, Ford dijo que esta exploración cubre "conversaciones sobre posibles colaboraciones en varias áreas".



Las conversaciones, reportadas por primera vez por el diario de negocios alemán Handelsblatt, se producen cuando los fabricantes de automóviles tradicionales intentan defenderse de los desafíos que enfrentan los recién llegados de Silicon Valley que buscan mejorar el negocio de los automóviles tradicionales.



Tesla Inc., que lanzó su primer automóvil eléctrico en 2008, ha superado a sus rivales Mercedes-Benz, Audi y BMW AG en el mercado estadounidense de vehículos enchufables de lujo. Waymo de Alphabet Inc. está por delante de muchos fabricantes en sus esfuerzos de autos autónomos y podría terminar controlando esa tecnología en la próxima década, dicen los analistas.



Enfrentados a estos desafíos, los fabricantes de autos convencionales a veces han rechazado las rivalidades del pasado para unirse contra los nuevos retadores, destacó el diario.