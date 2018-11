Frena Apple producción del iPhone XR

Nueva York.- Apple Inc dijo a sus fabricantes de teléfonos avanzados Foxconn y Pegatron que detengan los planes para líneas de producción adicionales dedicadas al iPhone XR, que llegó a las tiendas en octubre, informó este lunes el diario Nikkei.



"En lo que concierne a Foxconn, preparó casi 60 líneas de ensamblaje para el modelo Apple XR, pero recientemente usa sólo cerca de 45 líneas de producción debido a que su cliente principal afirma que no necesita fabricar tantos ahora", publicó Nikkei, citando a una fuente.



En su evento de lanzamiento de iPhones en septiembre, Apple presentó el iPhone XR de menor costo, elaborado con aluminio, junto a otros dos modelos, el XS y el XS Max.



Hace cinco años, Apple redujo los pedidos de producción para sus iPhone 5C con cubierta de plástico un mes después de su lanzamiento, lo que alimentó especulaciones sobre una demanda débil para el modelo.



La empresa con sede en Cupertino, California, advirtió la semana pasada que las ventas para el trimestre crucial de fiestas de fin de año probablemente incumplirán con las expectativas de Wall Street.



De acuerdo con el diario, Apple ha pedido a sus proveedores alrededor de 5 millones más de unidades de iPhone 8 y iPhone 8 Plus, lo que elevó el pedido total a 25 millones de unidades este trimestre.



Apple no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Reuters. A su vez, Foxconn y Pegatron dijeron que no comentarían sobre clientes ni productos específicos.



Las acciones de Apple bajaron un poco menos del 1 por ciento en las operaciones previas al mercado en Nueva York.



La compañía reportó sus ganancias del cuarto trimestre fiscal la semana pasada. Sus acciones tuvieron su peor día desde el 2014 el viernes, ante la preocupación de que el crecimiento de su iPhone se está desacelerando. Apple dijo que dejaría de proporcionar ventas de unidades para iPhones, iPad y Mac en el año fiscal 2019.