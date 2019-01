Exige PRI a Pemex solución por escasez

Ciudad de México.- Los diputados del PRI exigieron a Pemex solución al problema de desabasto de gasolina que sufren ocho estados y acusaron al Gobierno federal de que el nuevo transporte del combustible, en pipas, no sólo generará desabasto, sino también un aumento en el costo.







"La decisión anunciada por el Gobierno federal de cerrar los ductos, para evitar el robo de combustibles, ha resultado en desabasto de gasolina y diésel", señalaron los priistas. "Para las familias mexicanas, salió peor el remedio que la enfermedad".







"Es importante que Pemex declare en cuánto aumentará el precio de la gasolina y el diésel para las familias mexicanas por transportarla en pipa, en lugar que por ducto", añadieron en un comunicado.







Los legisladores del PRI pidieron que Pemex informe las acciones concretas que están llevando a cabo para solucionar la escasez de gasolina y diésel en Michoacán, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Aguascalientes.







"Es una pésima manera de empezar el año para gran parte del País, que enfrenta dos males: por un lado, el desabasto de gasolina o diésel; y por otro, la limitante de 10 litros por usuario en algunas estaciones donde sí hay combustible", indicaron los diputados.







Los legisladores criticaron que mientras en la franja de la frontera norte la gasolina y el diésel han bajado de precio, en gran parte de México existe escasez.







"En la gran mayoría de México ya se sufre el primer gasolinazo del sexenio y en ocho estados de la República hay desabasto de combustibles. Parecería que el Gobierno decide privilegiar a unos cuantos, cobrándole los platos rotos a todos los demás", resaltaron.







El diputado y ex presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa, secretario de la Comisión de Energía, criticó el desabasto en ocho estados del País en su cuenta de Twitter.







"Es necesario que @Pemex explique la solución a este problema, pero sobre todo que presente las acciones para que no se vuelva a repetir", escribió.