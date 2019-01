Grupo Progreso adquiere la firma bancaria Bankaool

Chihuahua, Chih.- Directivos del Grupo Progreso anunciaron la adquisición de la firma bancaria Bankaool, con lo que permitirá constituirse como banca múltiple a partir de febrero de 2019.



En rueda de prensa presidida por los directores Sergio Elíseo Segoviano y Sergio Becerra, así como los accionistas Rogelio Bermúdez y Fernando Garcia, también informaron que por disposición de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores se desistieron del proyecto de constitución del Banco Progreso Chihuahua.



Detallaron que el banco ofrecerá servicios prácticamente en todo el país y fue promovido por 95 accionistas, entre los cuales, no esta Jaime Herrera, el exsecretario de Hacienda en la pasada administración estatal y uno de los principales accionistas del Grupo Progreso.



A pregunta expresa, dijeron que no hablarían mas de la controversia suscitada en el proceso de ese banco aprobado por la CNBV en 2014.



Eso ya paso, si afecto o no al desarrollo del banco, no tiene caso hablar de ello, y para nosotros ya es caso archivado.