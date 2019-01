Desaprovechan estados a los mercados bursátiles

Ciudad de México.- Los Gobiernos estatales están dejando ir la oportunidad de obtener recursos del mercado bursátil, ya que esto les exigiría mayor transparencia y orden en sus cuentas.



Sólo 14 por ciento de la deuda de las entidades se ha contratado a través de emisiones bursátiles, mientras 62 por ciento es a través de créditos bancarios, según estadísticas de Hacienda.







Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León y Oaxaca cuentan con deuda a través de emisiones bursátiles al cierre del tercer trimestre de 2018, que en conjunto suma 73 mil 395 millones de pesos.







El resto de estados no se ha acercado al mecanismo.







Emitir deuda en mercado bursátil exige mayor transparencia y reportes periódicos a inversionistas sobre las finanzas del Estado, explica Daniela Brandazza, directora y líder del área de Finanzas Públicas para México y Latinoamérica en S&P Global.







Además, en los estados hay poco conocimiento técnico del manejo de deuda que les permitiría una planeación financiera estratégica, agregó.







"Los niveles de transparencia han sido muy bajos en México, por eso también se ve que el financiamiento de estados y municipios está concentrado en créditos bancarios y no en el mercado", dijo.







Según Brandazza, durante mucho tiempo las entidades no estaban obligadas a reportar, pero además no enfrentan consecuencias por el mal uso de los recursos, lo que hace más atractivo un crédito directo con la banca múltiple o con el banco de desarrollo.