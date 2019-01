Huawei lanza nuevo chip para mercado global

Beijing.- Huawei mostró el lunes un nuevo chip para centros de datos e informática en la nube, expandiéndose a mercados nuevos y emergentes pese a advertencias de occidente de que la compañía pudiera representar un riesgo de seguridad.



La empresa china dijo que el chip Kunpeng 920 está diseñado para manejar un flujo de datos de teléfonos celulares, video y servicios de redes, un sector en crecimiento con el desarrollo de la inteligencia artificial y el “internet de las cosas”. La compañía dijo que es parte de una planeada alineación de productos de apoyo a la “computación inteligente”.



Huawei Technologies Ltd. _fundada en 1987 por un ex ingeniero militar_ es el primer competidor tecnológico global de China y líder nacional en la delantera de una industria que el gobernante Partido Comunista desea promover. La compañía dice que es propiedad de sus empleados y rechaza acusaciones de Estados Unidos y otros gobiernos de que está controlada por el gobierno y pudiera contribuir al espionaje.



La compañía pronostica que sus ventas globales rebasarán los 100.000 millones de dólares pese a límites impuestos al uso de su tecnología por parte de Estados Unidos, Australia, Japón y otros gobiernos.



Huawei, basada en la ciudad sureña de Shenzhen, se ha expandido consistentemente a nuevos segmentos de la industria. Su rama de celulares, lanzada en el 2010, rebasó a Apple para convertirse en el número 2 en ventas en el mundo, después de Samsung, en el tercer trimestre del 2017, de acuerdo con IDC. La compañía ha desarrollado la línea de chips Kirin para sus celulares y los Ascend para inteligencia artificial.



El Kunpeng 920 está basado en el sistema ARM usado cada vez más por celulares y computación distribuida. Compite en ciertos aspectos con el estándar x86 usado por líderes tradicionales de la industria como Intel Corp. y Advanced Micro Devices Inc.



Huawei tiene el mayor presupuesto de investigaciones y desarrollo en China, con el equivalente a 13.000 millones de dólares en el 2017.