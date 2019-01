Limita SHCP contrataciones a 6 meses y sin prestaciones

Ciudad de México.- La Secretaría de Hacienda estableció reglas para la contratación de personal por honorarios y plazas eventuales en el Gobierno federal.



De acuerdo con una circular dirigida a los oficiales mayores y a los titulares de las Unidades de Administración y Finanzas, el ingreso de nuevos empleados en estas dos modalidades no podrá rebasar el gasto aprobado, ni superar los 6 meses y con prestaciones laborales limitadas.







Las autorizaciones para contratar estarán a cargo de la Unidad de Política Pública y Control Presupuestario (UPCP) y de la Subsecretaría de Egresos de Hacienda, ante quienes deberá tramitarse el ingreso de personal.







Según el documento, las autorizaciones para contratar eventuales no podrán superar los seis meses.







Además, ninguno de los contratos podrá ir más allá del 31 de diciembre de este año.







En un apartado del oficio, se advierte que este personal no tendrá acceso a las prestaciones de las que gozan los trabajadores que cuentan con base.







"Los ejecutores del gasto no podrán hacer extensivas las prestaciones contenidas en las Condiciones Generales de Trabajo o en los Contratos Colectivos de Trabajo al personal que ocupe la plaza de carácter eventual", manifiesta.







En el documento se detalla que tendrán que sujetarse a los topes establecidos en los tabuladores, por lo que no podrá ganar más que su superior jerárquico.