Las habilidades más buscadas en 2019

¿Buscarás trabajo este año? Esta información te será útil ya que, independientemente de tu carrera o promedio, quienes muestren habilidades duras como gestión de personas, ciencia de los datos periodismo o social media, serán los más valorados por las empresas.



Así lo reveló el estudio The Most In-Demand Hard and Soft Skills of 2019, realizado por la firma LinkedIn.



Las habilidades duras más demandadas que la red profesional detectó son computación en la nube, inteligencia artificial, razonamiento analítico, diseño de experiencia de usuario, desarrollo de aplicaciones móviles, producción de vídeo y liderazgo en ventas.



En la lista siguen traducción, producción de audio, procesamiento natural del lenguaje, computación científica, desarrollo de juegos, marketing de medios sociales, animación, análisis de negocios, periodismo, publicidad digital, diseño industrial, estrategias competitivas, sistemas de servicio al cliente, pruebas de software, ciencia de los datos, gráficos de computadora y comunicaciones corporativas.



En cuanto a las habilidades blandas, las compañías optarán por quienes demuestren creatividad, persuasión, colaboración, adaptabilidad y gestión del tiempo.



El estudio se dio a conocer la primera semana de enero y los listados se determinaron al observar las habilidades enumeradas en los perfiles de LinkedIn de las personas que son contratadas a las tasas más altas. Además, sólo se incluyeron las ciudades con más de 100 mil usuarios de la red profesional.