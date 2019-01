Ford reestructura empresa europea, elimina empleos

Francfort.- Ford Motor Co. dijo el jueves que eliminará empleos en Europa al reestructurar sus operaciones para enfocarse en los camiones comerciales y SUV, más rentables, mientras cambia la producción a autos eléctricos en el largo plazo.



El mismo día que Jaguar Land Rover anunció la eliminación de 4.500 empleos en el mundo, Ford dijo que su decisión busca elevar la rentabilidad en el corto plazo y a la vez preparar a la empresa para los cambios que se avecinan.



La empresa con sede en Dearborn, Michigan, no reveló cuántos empleos eliminará, y dijo que las reducciones se lograrán en lo posible mediante negociaciones de retiro voluntario con los sindicatos y representantes de los empleados. La operación europea de Ford, con sede en Colonia, Alemania, emplea a unas 53,000 personas.



La empresa dijo que planea abandonar los modelos no rentables, además de llevar a cabo los planes anunciados previamente de cerrar una fábrica de transmisión automática en Burdeos, consolidar las sedes administrativas en Gran Bretaña y cesar la producción de su van C-Max en Saarlouis, Alemania. No dijo cuáles eran esos modelos, pero el vicepresidente a cargo de operaciones en Europa, Medio Oriente y África, Steven Armstrong, dijo que los sectores rentables eran los SUV y vehículos comerciales.





En las últimas dos décadas, Ford Europa no ha sido sustentablemente rentable”, dijo Armstrong. “Solo podemos asignar capital a las zonas donde obtenemos un rendimiento de ese capital”.





Las automotrices globales deben adaptarse a los grandes cambios previstos hacia los vehículos autónomos y eléctricos y hacia los transportes colectivos mediante apps de teléfonos celulares. Además, las preferencias de los consumidores se alejan de los sedan y hatchback hacia los SUV.