Retiran Toyota y Lexus 1.7 millones de vehículos por falla en bolsas de aire

Toyota está retirando en América del Norte 1.7 millones de vehículos a fin de cambiar infladores de bolsas de aire de los asientos delanteros del pasajero que pudieran ocasionar muertes.



La medida anunciada el miércoles incluye 1.3 millones de vehículos en Estados Unidos y forma parte del mayor llamado a revisión automotriz que ha habido a nivel nacional.



Los infladores Takata pueden explotar cuando la fuerza es excesiva y arrojar fragmentos metálicos en dirección al conductor y los pasajeros. Por lo menos 23 personas han perdido la vida en el mundo, habiendo resultado lesionadas cientos.



La revisión abarca modelos Toyota como el 4Runner del 2010 al 2016, los Corolla y Matrix 2010 al 2013 y el Sienna 2011 al 2014. Se incluye asimismo a los modelos Lexus, entre ellos el ES 350 2010 al 2012, el GX 460 2010 al 2017, los IS 250C y 350C del 2010 al 2015, los IS 250 y 350 2010 al 2013 y el IS-F 2010 al 2014. También se abarca al Scion XB 2010 al 2015.



Las distribuidoras Toyota y Lexus cambiarán el inflador o todo el juego de la bolsa de aire con equipo fabricado por otra empresa y que no contiene nitrato de amonio, el químico empleado para crear la explosión que infla las bolsas. Los propietarios serán notificados a finales de enero.