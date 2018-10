'Grey's Anatomy' regresa a Sony con nuevos personajes

La temporada 15 de la serie de drama médico Grey’s Anatomy regresará a canal Sony a partir del 29 de octubre con nuevos personajes y situaciones con giros inesperados.



En esta nueva entrega, los televidentes verán a la doctora Meredith Grey (Ellen Pompeo) enfocada a su crecimiento personal, así que los televidentes la verán hacer “malabares” como madre soltera y cirujana, así como sus indagatorias sobre una condición médica que tiene particular resonancia en su historia familiar.





Everything you think you know is going to completely change. #GreysAnatomy pic.twitter.com/6DR9EzEZGJ



— Greys Anatomy (@GreysABC) 23 de octubre de 2018