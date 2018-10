Ana Claudia Talancón formará parte de una producción estadounidense

Ciudad de México.- Hace 15 años Ana Claudia Talancón protagonizó el cortometraje "El Umbral", en el cual moría y al día siguiente se aparecía a la familia, como si nada hubiese pasado.



Ahora, en 2019, formará parte de una producción estadounidense independiente, donde el tema es similar.



"Tiene que ver con un personaje que vivió en un pasado que ya no está y regresa a ser parte de la vida de alguien más", señala brevemente, por temas contractuales.



"Es una película de realismo mágico. Me acuerdo perfectamente de ese corto y aquí es distinto, tiene un personaje masculino carismático, impresionante, que se va ganando el corazón de todos los que van conociéndolo, mi personaje es esposa, pero no puedo decir más para que no me regañen", abunda.



La actriz de "El crimen del Padre Amaro" y "Ladies night" estuvo por breve tiempo en esta ciudad para presentar en el marco del Festival Internacional de Cine de Morelia, la comedia "Perfectos desconocidos".



En ella interpreta a la esposa de un emprendedor fallido (Manuel García Rulfo) quienes van a una cena con otros amigos en donde el reto es poner el celular en la mesa y leer y escuchar los mensajes que lleguen, ante todos.



Cecilia Suárez, Mariana Treviño, Bruno Bichir y Miguel Rodarte integran el elenco dirigido por Manolo Caro ("La vida inmoral de la pareja idea" y "No sé si cortarme las venas o dejármelas largas").



Su estreno comercial se tiene programado para el 25 de diciembre próximo y en Estados Unidos, en enero.



"Muy contenta con el resultado, nos divertimos mucho y nos permitió deschongarnos en todo lo que quisimos", considera Talancón.