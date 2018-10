'Twerk' de Becky G en 'Booty' pone loco a C. Tangan

Madrid.- Menos de 24 horas después de que pudiéramos comprobar a que sonaba ese Booty de Becky G y C. Tangana, destinado ya a convertirse en uno de los hits latinos de la temporada, el madrileño y la reina del urbano latino desvelan un videoclip rodado en Los Ángeles por el director Pablo Larcuen y la producción de O Estudio Creativo.



Pablo Larcuen es el encargado de captar en formato de 35 mm toda la química que surge del encuentro entre Pucho y Becky G.



Afincado en Los Ángeles, y con un brillante historial que incluye trabajos en el ámbito publicitario, diversos cortometrajes o incluso una película, el director barcelonés juega aquí con el surrealismo y los tópicos de la estética hip-hop para que que C. Tangana caiga rendido al hipnótico influjo del twerk de Becky G, en mitad de una lujosa pool party celebrada en pleno West Hollywood.



El clip se ha situado en lo más alto de las tendencias de YouTube en España y en menos de 12 horas ya suma más de un millón 640 mil de visitas.



Por su parte, en Apple Music Videos, se coloca —en menos de un día— directamente en la primera posición.



C. Tangana y Becky G, una conexión internacional de lujo, que se dispone a poner el Booty en el lugar que merece.