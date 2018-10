Aracely Arámbula se luce con vestido transparente

No es ningún secreto que Aracely Arámbula tiene una belleza de diosa, pues desde que era una jovencita quedó plasmada en la pantalla chica de la televisión mexicana e incluso traspasó fronteras, por lo que tiene seguidores de todo el mundo.En esta ocasión, Aracely Arámbula conquistó la pupila y el corazón no solo de sus admiradores, sino también de los paparazzis, pues durante la alfombra roja de los Latin American Musica Awards deslumbró.La actriz y cantante utilizó un vestido color blanco con transparencias que dejaron mucho a la imaginación, además de que remarcaron sus despampanantes curvas de infarto.Aquí te dejamos algunas imágenes para que seas testigo de su indiscutible belleza y sensualidad.La misma Aracely Arámbula se encargó de compartir el momento a través de un video en su cuenta de Instagram en la que luce posando para las cámaras de una forma muy sensual.Es evidente que los halagos le llovieron por decenas, pues es algo que no puede pasar desapercibido para cualquiera.