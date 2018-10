Bebeshita y Pablo Montero olvidan decepciones amorosas en polémico encuentro

Desde que Alexis, mejor conocida como La Bebeshita, se integró al programa de TV Azteca, Enamorándonos, se convirtió en toda una estrella de la pantalla chica de México, pues siempre se encuentra en el ojo del huracán.Hace unos días, La Bebeshita demostró que no tiene problema con las edades y tampoco le importa si son casados o no, pues resulta que la participante de Enamorándonos fue invitada a un concierto de nada más y nada menos que de Pablo Montero.Evidentemente los comentarios no se hicieron esperar y muchos de los seguidores de ambos comenzaron a especular sobre algo más que una amistad entre ellos.La misma Bebeshita fue quien compartió a través de sus Instagram Stories los momentos, pues publicó una serie de videos y fotografías en las que aparece muy contenta de estar ahí, cantando y con unos tragos en la mano se deleita con la inigualable voz de Pablo Montero.Más tarde compartió un par de fotografías en las que aparece con el cantante y aquí te las dejamos para que juzgues por ti mismo.Hace un par de días la Bebeshita terminó su relación con su exnovio y Pablo Montero también se encuentra soltero, por lo que es probable que ambos inicien una relación amorosa o por lo menos algunas noches de pasión.