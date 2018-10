Meghan Markle deja colgar una etiqueta de su vestido de gala y los internautas no pierden detalle

Phil Noble / Reuters

Phil Noble / Reuters

Dominic Lipinski / AP

El príncipe Harry y su esposa Meghan, duquesa de Sussex, están en medio de una gira oficial por Australia y Oceanía. Este 25 de octubre, la recién casada pareja real llegó al reino de Tongo. Megan, que lucía un elegante vestido escarlata, bajó del avión y caminó por la alfombra roja de la mano con su esposo, mientras los fotógrafos presentes captaban sus imágenes.Gracias a esas instantáneas, todo el mundo se enteró del aparente descuido de Meghan al lucir la prenda recién adquirida.Unos minutos más tarde, la ayudante de la duquesa se dio cuenta del error y la etiqueta fue eliminada cuidadosamente. No obstante, las redes se volvieron locas con ese olvido y aparecieron toda clase de especulaciones para explicar el despiste de Megan.Algunos internautas sugirieron que se debió a su condición de embarazada, ya que, sostuvieron, lasse vuelven despistadas. Otros aseguraron que la duquesa se cambió de vestido durante el corto vuelo de Fiji y que no pudo mirarse bien al espejo, por lo que no prestó atención a ese detalle.Y como siempre hay otros más, algunos opinaron que la etiqueta fue dejada a propósito, ya que así el vestido –un Self Portrait que cuesta 444 dólares– puede ser devuelto a la tienda. Considerando que la duquesa, durante esa primera gira oficial, asiste a muchos eventos y nunca repite las prendas que viste, ese sería un truco para ahorrar en el presupuesto familiar.