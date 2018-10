¿Recuerdas a Tere la secretaria de La Oreja? Así luce y esto es lo que hace

Raquel Garza, mejor conocida por interpretar a Tere la secretaria en el programa de espectáculos La Oreja, es una de las estrellas con más trayectoria en la industria del entretenimiento, y a pesar de que ya no da vida a su entrañable personaje, continúa siendo una de las favoritas entre la audiencia mexicana.Desde 1984, la actriz y comediante originaria de Tampico, Tamaulipas, ha tenido múltiples participaciones en obras de teatro y programas de televisión y radio; sin embargo, también se ha destacado por aparecer en cintas como The Take Of Beberly Hills.En 2006, la entrañable Tere la secretaria deleitó a la audiencia de Televisa tras personificar a Sara Patino en la telenovela La fea más bella.Después de un periodo de ausencia, luego de que La Oreja se emitiera por última vez en 2009, Raquel Garza fue una de las conductoras del programa TV millones, al lado de Raúl El Negro Araiza y Penélope Menchaca.En 2014, Tere la secretaria apareció en la telenovela Muchacha italiana viene a casarse y posteriormente colaboró el exitoso melodrama Pasión y poder.A sus 51 años, Raquel Garza es una de las personalidades más queridas por la audiencia mexicana y también es una de las estrellas más activas en redes sociales. Tan solo en Instagram, la actriz cuenta con más de 93 mil seguidores , con quienes comparte fotos de sus proyectos profesionales y algunos detalles de su vida privada.En 2016, Raquel Garza impactó a sus admiradores tras informar que su hija había desaparecido , e incluso levantó un reporte policiaco; sin embargo, horas después confirmó que su retoño solo se había retrasado un poco y que no tenía batería en el móvil, por lo que no podía contactarse.Tras el terrible episodio,se limitó a agradecer la solidaridad de sus fanáticos en redes sociales.