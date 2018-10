Violaciones, drogas y maltrato: la otra cara de Luna Bella

Luna Bella es una de las YouTubers y exactriz erótica más famosas de los últimos años y no es para menos, pues saltó al mundo del espectáculo después de compartir varios videos de cine para adulto y otros en los que se desnudaba frente a todos en el Metro de la CDMX.Sin embargo, Luna Bella ya se retiró del cine para adultos y está dispuesta a cambiar su vida, incluso, presentó hace poco su libro autobiográfico: Luna Bella, en donde asegura que quiere seguir estudiando licenciatura en letras.En una entrevista exclusiva para TVyNovelas, Luna Bella contó todo lo que sufrió, y todo lo que quiere para ella en el futuro."Toda mi vida, desde mi infancia a la fecha. Mucha gente piensa que ya ha visto todo de mí en las redes sociales, pero hay cosas fuertes que nunca he contado y que por primera vez me atreví a decir en este libro; es como si me hubiera sacado el corazón y lo hubiera puesto ahí”.Luna Bella aseguró que espera que la publicación cause un impacto positivo en las personas que la conocen, pues solo tienen una imagen de ella, pero ahora podrán saber su historia por completo, pues sabrán que circunstancias la orillaron a dedicarse a la prostitución."Lo más duro lo pasé en mi infancia, me marcó mucho, además del ambiente en el que estuve, porque es muy pesado y te encuentras de todo: psicópatas, asesinos en serie, narcotraficantes, trata de blancas”.La YouTuber aseguró que no puede revelar muchos detalles, pues para eso está su libro, pero una de sus peores pesadillas fue su abuela paterna y su propio padre.Asimismo, Luna Bella dijo que este libro es un mensaje de vida y superación personal porque, como todos saben, ella estuvo inmersa en las drogas, el alcohol y demás."Pude salir adelante, eso es lo que quiero decirles, que si Luna Bella pudo, cualquier persona puede lograrlo”.Luna Bella pide a todas las personas que en algún momento la han juzgado, una oportunidad para demostrarles la persona que es en realidad."Mucha gente piensa que es pornográfico, que hablo de sexo y sexo, pero no es así, y les pido que me den la oportunidad de contarles mi historia y que ya después me critiquen”.Durante la misma entrevista, Luna aseguró que quiere regresar a estudiar y que el próximo año que viene intentará ingresar a una escuela de Filosofía y Letras en la Ciudad de México, pues quiere seguir escribiendo libros."A veces la vida te lleva por otros caminos, te olvidas de tus sueños, pero después entras en una etapa, como en la que estoy ahora, en la que los recuerdas y piensas por qué los dejaste tirados, así que es momento de retomarlos y echarle ganas”.Durante la presentación de su libro en la XVIII Feria Internacional del Libro en el Zócalo de la CDMX, Luna Bella relató que sufrió mucho durante su infancia.}"Llegué a pedir limosna y a robar en tiendas para llevarle un par de galletas a mi familia. A los catorce años me revelé contra mis padres, principalmente contra mi papá, porque aunque es difícil decirlo, él me golpeaba; sufrí maltrato infantil y pasé por violaciones en mi infancia”.