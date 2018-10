Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann posan con su bebé

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann siguen compartiendo su felicidad por su familia a través de Instagram y lo hicieron con nuevas fotografías con Kailani en un ambiente rodeado de montañas y un lago.En la primera imagen los papás se ven a pocos centímetros como si estuvieran a punto de besarse mientras Ochmann carga a Kailani, quien mira sonriente en dirección a la cámara.La segunda es muy parecida, con la diferencia de que el actor "se come" la nariz de la joven mamá."Encontrar espacio y tiempo para estos momentos no es tan fácil, pero hace que la vida valga la pena", escribió Aislinn en las fotografías que han superado los 180 mil Me Gusta.Por su parte, la última fotografía en el perfil de Mauricio Ochmann es una donde muestra a Kailani el agua. Esta imagen, igual que los retratos publicados por Derbez, fueron hechos por Roberto Aguirre.La pareja comparte con sus seguidores su día a día. Una de las publicaciones más recientes fue acerca de sus roles en su vida y una serie de bromas.