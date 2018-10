Emocionada con nuevo proyecto

Chihuahua, Chih.- La actriz Alejandra García, platicó en entrevista para El Diario de Chihuahua que formará parte del elenco de la nueva temporada de la telenovela “Por amar sin ley”, proyecto que seguirá sumando talento a sus historias.



La oriunda de León, Guanajuato, conocida en el medio artístico como Ale, llegará a la pantalla chica para interpretar a Lorena Fuentes, una recién egresada de la carrera de Derecho que se integrará al bufete Vega y Asociados.



La guapa actriz comentó que Lorena Fuentes es un personaje que estará durante toda esta segunda temporada: “Es muy bien recibida por los abogados del bufete, llega a apoyar mucho, es muy inteligente y era uno de sus anhelos ser parte de este despacho. Lorena aun no sabe en qué se va especializar y cuenta con el apoyo de todo el equipo de abogados para que tome la mejor decisión, por lo que empieza ayudar a cada uno de los abogados es a grandes rasgos de lo que verán al principio de esta segunda temporada de ‘Por amar sin ley’”, expresó.



GRANDES PROTAGONISTAS



Protagonizada por Ana Brenda, David Zepeda y Julián Gil, “Por amar sin ley”, desde su estreno el 12 de febrero de 2018, ha logrado posicionarse en los primeros lugares de audiencia en México. El éxito de la telenovela de Televisa es tal, que se confirmó una segunda temporada.



Aseguró que se encuentra muy contenta de esta oportunidad, de estar trabajando en esta producción de José Alberto Castro; por lo que refirió que es lo que más le gusta de su personaje Lorena Fuentes: “Es el compromiso que tiene a su profesión, lo que más me gusta es que este papel mi personaje es abogada, uno como actriz el poder interpretar, también aprendes, entonces he aprendido muchísimo de este personaje, el poder hacer justicia a lo que se necesita, salvar a gente que es inocente, es algo que de verdad tiene todo mi respeto y aplaudo a toda la gente que tiene esta profesión y la lleva a cabo con responsabilidad”, dijo.



Durante la amena platica, Ale explicó cómo es que se prepara para llevar a cabo este personaje: “Se aprenden diferentes cosas de cada personaje, pero siempre me gusta prepararme es estando de cerca con alguien real, me gusta involucrarme en lo que es el tema de la historia de la mano con mi personaje, en este caso, tengo la fortuna de tener un tío que es abogado, me ha ayudado mucho platicar con él, además todos los términos que los abogados manejan que en la vida diaria no se manejan, empaparme de todo y así enriquecer al personaje”, aseveró.



MENSAJE ROSA



Su mensaje en este mes de octubre de la lucha contra el cáncer de mama es que: “Invito a todas las mujeres hacer conciencia, para todas aquellas mujeres que no se han checado y que lo dejan para después, el cáncer de mama sabemos que si es detectado a tiempo puede cambiar la vida y se puede erradicar, no se pierde nada al contrario se gana mucho el estar pendiente de nuestra salud, esparcir esta información para que todas las personas no dejen de hacer sus chequeos”.



SALUDOS A CHIHUAHUA



“Espero pronto ir a visitar Chihuahua, por lo pronto no se pierdan Por amar sin ley, la segunda temporada, aun no tenemos una fecha de arranque, pero es para inicios del 2019, para que estén muy pendientes y de mi personaje Lorena Fuentes que estoy segura les va a gustar mucho y pendientes en mis redes sociales tendré muchas sorpresas”.



Síguela en:



twitter.com/alegarcia_of



instagram.com/alegarcia_of



facebook.com/Alejandra-García