Apu sería eliminado de 'Los Simpson' para siempre tras ser acusado de mostrar estereotipos negativos

'El problema de Apu'

Adi Shankar subrayó que intentó salvar al personaje al iniciar una campaña para jóvenes guionistas que deberían de encontrar una manera de volver a enfocar a Apu. Shankar incluso afirmó haber encontrado el "guion perfecto" para dar un retrato divertido y realista de los indios en EE.UU.

Los creadores de la serie de televisión 'Los Simpson' eliminarán al personaje de Apu Nahasapeemapetilon de los futuros episodios tras las denuncias de que muestra estereotipos negativos de los indios, aseguró este viernes el productor indio-estadounidense Adi Shankar, en una entrevista con el sitio IndieWire.Shankar, un reconocido productor de varias películas y programas que no trabaja para 'Los Simpson', ha estado en contacto directo con sus encargados, y ahora afirma que tres fuentes cercanas a la producción de la serie y a su creador, Matt Groening, le dieron noticias definitivas."Recibí algunas noticias desalentadoras, que he verificado desde múltiples fuentes: van a abandonar el personaje de Apu por completo", señaló Shankar. "No harán de esto un gran asunto ni nada de eso, solo lo sacarán para evitar la controversia", agregó.Apu Nahasapeemapetilo, inmigrante indio que dirige el Kwik-E-Mart en Springfield, apareció por primera vez en el episodio de 'The Telltale Head' en el año 1990 y es conocido por el eslogan "Gracias, venga otra vez".La polémica fue provocada por el documental 'El problema de Apu', creado en el año 2017 por el comediante y cineasta Hari Kondabolu, que acusó a los creadores de 'Los Simpson' de una visión racista y estereotipada de los indios.Además, la controversia llevó al actor Hank Azaria, quien da voz al personaje, a decir que está dispuesto a apartarse de Apu si los productores quisieran contratar a un actor más apropiado. No obstante, el personaje dejará de existir."Si es un programa que hace comentarios multiculturales y tiene demasiado miedo para comentar sobre la cultura, especialmente cuando se trata de un componente de la cultura que contribuiste a crear, entonces es un programa sobre la cobardía", subrayó Shankar.