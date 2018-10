Celia Lora expone sus atriubutos en bikini

Celia Lora es una de las mujeres más bellas de la pantalla chica en México y no es para menos, pues su belleza combinada con su talento, hacen que resalte entre la multitud, además de que es una mujer que le gusta decir las cosas ‘sin pelos en la lengua’.En esta ocasión, Celia Lora compartió unas fotografías a través de su cuenta de Instagram en las que aparece posando de forma erótica en un diminuto bikini color amarillo que además de resaltar sus espectaculares curvas las dejó al descubierto.Aquí te dejamos algunas de esas eróticas imágenes, que despertaron las más bajas pasiones de sus admiradores.Celia Lora se encuentra deleitando las paradisiacas playas de Quintana Roo.En poco menos de 24 horas, la hija de Alex Lora tiene más de 20 mil ‘Me gusta’ en cada una de las imágenes, demostrando de esta forma lo influyente que es en las redes sociales.Los seguidores de Celia Lora no pudieron contener sus comentarios y le mencionaron lo sensual y lo bella que es.Celia Lora suele compartir este tipo de imágenes en los que muestra su espectacular figura, además de que ha posado en la famosa revista para caballeros, Playboy, en donde no dejó ni un centímetro de su cuerpo a la imaginación.