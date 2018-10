Difunden polémica foto de Jenni Rivera portando armas de largo alcance

Una de las cantantes mexicanas con mayor popularidad a nivel internacional es Jenni Rivera, conocida como La Diva de la Banda.Jenni Rivera partió de este mundo no hace mucho pero dejó un gran legado al cual su hijo menor Juan Ángel siempre hace honor a través de sus redes sociales.Recientemente, el joven Rivera publicó una fotografía que causó polémica entre los internautas, pues en ella aparece su mamá portando armas de grueso calibre.En dicha imagen, se aprecia a Jenni Rivera en la calle de un vecindario luciendo un pantalón de mezclilla, una chamarra, blusa y cachucha de color azul y lo más polémico: fusiles de asalto AK-47, llamados popularmente ‘cuernos de chivo’.El texto que acompaña a la imagen simplemente dice ‘modo’, en aparente referencia a la actitud que tenía Juan Ángel el día que publicó la fotografía.Hasta ahora, la polémica publicación ha logrado poco más de 30 mil ‘Me gusta’ y cientos de comentarios, algunos elogiando a Jenni Rivera y otros reprochando la imagen expuesta por Juan Ángel.Entre las cosas que escribieron los internautas figuran cosas como ‘Mi reina. La más ching… reina de reinas. Diva’, ‘hermosa Diva, cómo la extraño’, ‘ella sí de los ovarios, la más chin…’, ‘saludos. yo no era fan de tu mamá y vi la serie, sé que no es en realidad la vida real, pero sí en la serie se expresó lo más real posible, desde ese momento admiro a‘ [sic] entre otros.