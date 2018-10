'Halloween' espanta a su competencia en la taquilla de EU

Ciudad de México.- La película de terror Halloween recaudó 32 millones de dólares y se mantiene, por segunda semana consecutiva, en la cima de las más taquilleras de Estados Unidos, según cifras preliminares de la empresa especializada Exhibitor Relations.



La cinta protagonizada por Jamie Lee Curtis trae de vuelta la lucha de su personaje Laurie Strode contra el maníaco homicida enmascarado Michael Myers, cuatro décadas después de sobrevivir a su ola de asesinatos durante una sangrienta Noche de Brujas.



En segundo lugar se mantuvo, por tercera semana consecutiva, A Star is Born, tercer remake de la película de 1937, con un ingreso de 14,1 millones de dólares.



También el tercer puesto lo mantuvo Venom, La cinta de superhéroes de Sony, protagonizada por Tom Hardy como un periodista que es poseído por una criatura alienígena, con 10,8 millones de dólares.



El cuarto siitio fue para Goosebumps 2: Haunted Halloween, basada en los libros infantiles de R.L. Stine y estelarizada por Jack Black, con 7,5 millónes de dólares.



En quinto terminó el estreno Hunter Killer, un thriller de acción de Lionsgate acerca de un grupo de Navy SEAL que rescatan a un presidente ruso de un golpe de Estado, con 6,7 millones de dólares.



Las cinco restantes películas que complementrean el Top 10 fueron The Hate U Give (5,1 mdd), First Man (4,9 mdd), Smallfout (4,8 mdd), Night School (3,3 mdd) y Mid90s (3 mdd)