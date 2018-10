Manelyk cautiva la red

Manelyk González o Mane se hizo famosa luego de participar en el reality Acapulco Shore. La modelo se convirtió en una de las favoritas del público por su belleza, carisma y polémico comportamiento.Manelyk suele recibir halagos por su torneado cuerpo, aunque también tiene que soportar una que otra crítica, pues en diversas ocasiones se ha icho que su belleza no es natural.No obstante, a la bella mujer no le importa lo que se diga y presume su silueta cada vez que tiene oportunidad.Sin pena alguna, a través de sus historias, Manelyk compartió un video en donde enfocó a sus glúteos con una provocadora tanga de encaje.Al parecer, Manelyk recurrió a un ‘arreglito artificial’, pues en la filmación se puede observar a una mujer que sostiene una jeringa en la mano, mientras frota la retaguardia de la estrella de televisión.Hace unos días Manelyk estuvo en el ojo del huracán debido a que circularon fotografías de su pasado, las cuales expusieron que no siempre fue tan bella como ahora.Pese a que recibió críticas, la joven se atrevió a compartir este último video, dejando en claro que hará todo para verse cada vez mejor.En su momento, Manelyk confesó que sí se ha operado y señaló que su frase es: ‘no hay mujer fea, sino sin dinero’.