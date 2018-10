Marisa Moreno: la historia de la maldición que padece la nieta de Cantinflas

Marisa Moreno, nieta de Cantinflas, recientemente confesó que a sus 24 años ha tenido que lidiar con los estrago de una terrible maldición, su adicción a las drogas.Marisa Moreno Bernat ingresó a un tratamiento de rehabilitación el pasado mes de marzo, y tras un largo proceso de desintoxicación, reveló que su vida estaba llena de excesos e irresponsabilidades.A ocho meses de haber ingresado a una clínica, propiedad del exboxeador Julio César Chávez, ubicada en Culiacán, Sinaloa, la nieta de Cantinflas reconoció que ha sido muy complicado lidiar con sus adicciones.Durante una entrevista para el programa Ventaneando, Marisa dijo que, antes de internarse, vivía prácticamente de noche:"Yo llegué aquí, primero para apoyar a mi hermano, pero conforme pasó el tiempo me di cuenta de que yo también tengo esta enfermedad y aquí sigo para poder salir adelante y luchar”Tras ser cuestionada sobre cómo definiría a la ‘Marisa de antes’, la nieta de Cantinflas confesó que era una persona totalmente diferente, pues meses atrás lo único que le importaba era vivir de fiesta en fiesta:"Me la vivía de fiesta todo el tiempo, mi vida era de noche, se me olvidaba que existía el día y la verdad es que era una persona muy distinta a la que soy ahorita, la verdad es que me convierto en otra cosa”La joven añadió qué la parte más difícil que tendrá que enfrentar, ahora que terminó su tratamiento de rehabilitación, será llevar una vida tranquila y alejada de sus viejos hábitos:"La adicción a las drogas era mi principal problema. Ahora la prueba es diaria, pues estoy pasando por el proceso de convivir con los ‘normaloides’ afuera, con las personas que no tienen esto como yo…”Sin embargo, Marisa Moreno reconoció que gracias a la rehabilitación está decidida a convertirse en una mejor persona, pero está consciente de que aún queda mucho por hacer:"Estoy feliz por el cambio y falta mucho por recorrer, es luchar día a día y tener presente que esto es para el resto de la vida y es ser mejor persona”Finalmente, la nieta de Cantinflas espera motivar con su testimonio a otras personas que, como ella, sufren algún tipo de adicción a las drogas.