Impacta Jlo con bikini amarillo

Luego de que Bad Bunny dijera que Jennifer Lopez es "la persona más sexy del planeta", la cantante y actriz de 49 años publicó en Instagram una foto con un bikini amarillo de infarto.La neoyorquina de ascendencia boricua actualmente trabaja con Bad Bunny, y desde el set de grabación del video de su próximo tema, Jlo compartió una foto en un traje de baño de dos piezas con el que se ve espectacular.La Chica del Bronx en la red social deja a sus millones de seguidores boquiabiertos con su tonificada anatomía, que en un par de días ya supera los 2 millones y medio de "Me gusta".El próximo 21 de diciembre estrenará su más reciente película, una comedia titulada Second Act.Pero también se especula que ya podría estar comprometida con el otrora beisbolista Álex Rodríguez, luego de que ella luciera una llamativa sortija en su asistencia al segundo partido de las Serie Mundial entre los Dodgers de Los Ángeles y los Red Sox de Boston.Inclsuo Rodríguez también publicó un video en la red social en el que bromea con Jlo y le pide que haga una de las típicas señales secretas con la que se comunican los entrenadores con sus jugadores en el campo y enfocó a la cantante, con quien tiene una relación desde febrero de 2017.Ella se llevó la mano a la barbilla y a la oreja mostrando "desintencionadamente" un anillo con un espectacular diamante. Parte de los dos millones de seguidores de Arod no tardaron en interpretar esto como un mensaje de que la pareja está comprometida.