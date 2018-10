Juarense conquista en La Voz... México

Ciudad Juárez- A pesar de que ya casi todos los equipos estaban completos, ayer el juarense José Dhalí se entregó al escenario de ‘La Voz… México’ y se hizo de un lugar en la competencia como digno representante de Ciudad Juárez y Chihuahua.



Durante el último domingo de audiciones de la séptima temporada del programa, y a sabiendas de que estar en el equipo de Carlos Rivera o Natalia Jiménez ya no era una opción, el joven cantautor de 23 años interpretó ‘Beliver’ de Imagine Dragons e hizo girar la silla de Maluma, entrando automáticamente a la contienda.



“Llegó un pequeño momento en el que pensé que nadie iba a voltear. Yo fui de los últimos y ya todos los equipos estaban casi completos. Sólo quedaban lugares con Anita y Maluma, y gracias a Dios Maluma fue el que volteó”, relata Dhalí, vía telefónica, a El Diario de Juárez.



Y como bien dice José: “La tercera es la vencida”, ya que esta no es la primera vez que él intenta participar en un reality show de canto, pero si la primera vez que queda seleccionado para competir.



Hace siete años, aproximadamente, el cantautor y líder del dúo Joseph The III audicionó en ‘La Academia’ y no logró entrar. Cinco años después, intentó entrar a ‘La Voz… México’ y tampoco tuvo éxito.



“En esos años simplemente no funcionó. Luego empecé a lanzarme como solista en la localidad y comencé a descubrirme como artista, por eso es que este año me animé a ir a la audición. La tercera es la vencida”, comenta entre risas.



Completamente feliz y emocionado, después de haber vivido un momento de mucha adrenalina y tensión frente a las sillas de los cuatro jueces, y ahora que pasó a la etapa de las batallas, José Luis Muñiz comparte que este es un gran reto para él, porque sabe que la mayoría de los seleccionados son cantantes con experiencia.



“Yo nunca he estudiado canto, ni música, ni nada. Para mí es un gran, gran reto presentarme en medio de gente tan preparada, pero seguiré ensayando y dedicándome a esto para lograr avanzar”, explica.



A lo largo de su carrera artística en la frontera, José ha tocado en lugares como: Madison Café, Anteros Café, The Grunge, Fred’s Bar, Burritos Aquimichú y en los camiones Juárez-Zaragoza.



En marzo de este año, con el dúo musical de rock y grunge que forma junto a su compañero Daniel Medina, Dhalí realizó una gira de promoción de su primer álbum discográfico ‘On the Road’ por cerca de seis ciudades de México y Estados Unidos, entre ellas: Mexicali, Baja California; Chihuahua, Chihuahua; Mazatlán, Sinaloa; y El Paso, Texas.



José Dhalí



Nombre completo: José Luis Muñiz Sandoval



Edad: 23 años



Lugar y fecha de nacimiento: Ciudad Juárez, Chihuahua, el 24 de septiembre de 1995



Instrumento: Guitarra



Lo has visto tocar en… Madison Café, Anteros Café, The Grunge, Fred’s Bar, Burritos Aquimichú y en los camiones Juárez-Zaragoza.



Facebook: @Josedhalioficial