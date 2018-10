Kiss anuncia las primeras fechas de su gira mundial de despedida

Más de 45 años después de su fundación en Nueva York en enero de 1973, la banda Kiss está lista para la despedida definitiva, que tendrá lugar con una gran gira mundial durante todo 2019.



Este tour llevará por nombre End of the Road y comenzará el 31 de enero en Vancouver, Canadá, para recorrer después Norteamérica y Europa, tal y como queda patente en las primeras fechas ya confirmadas.



"Todo lo que hemos construido y lo que hemos conquistado en las pasadas cuatro décadas nunca hubiera ocurrido sin los millones de personas que han llenado clubes, pabellones y estadios durante todos estos años", plantea el grupo.



"Esta será la celebración definitiva para aquellos que nos han visto y la última oportunidad para los que no. Estamos diciendo adiós con nuestra última gira con nuestro más grande espectáculo hasta ahora", destacó la alineación musical.





END OF THE ROAD TOUR DATES

31 de enero de 2019 - Vancouver, BC, Canadá @ Rogers Arena.1 de febrero - Portland, OR @ Rose Garden Moda Center.2 - Tacoma, WA @Tacoma Dome Feb.4 - Spokane, WA @ Spokane Arena.7 - San Diego, CA @ Viejas Arena.8 - Fresno, CA @ Save Mart Center.9 - Sacramento, CA @ Golden 1 Center.12 - Anaheim, CA @ Honda Center.13 - Glendale, AZ @ Gila River Arena.15 - Las Vegas, NV @ T-Mobile Arena.16 - Los Ángeles, CA @ The Forum.19 - Corpus ChrisW, TX @ American Bank Center.20 - Dallas, TX @ American Airlines Center.22 - New Orleans, LA @ Smoothie King Center.23 - Memphis, TN @ FedEx Forum.26 - Oklahoma City, OK @ Chesapeake.27 - Kansas City, MO @ Sprint Center.1 de marzo - Milwaukee, WI @ Fiserv Forum.2 - Chicago, IL @ United Center.4 - Minneapolis, MN @ Target Center.6 - Sioux Falls, SD @ Denny Sanford Premier Center.7 - Omaha, NE @ CenturyLink Center.9 - Grand Rapids, MI @ Van Andel Arena.10 - Moline, IL @ Mark of the Quad CiWes.12 - Louisville, KY @ KFC Yum! Center.13 - Detroit, MI @ Lible Caesars Arena.16 - Columbus, OH @ Nationwide Arena.17 - Cleveland, OH @ Quicken Loans Arena.19 - Montreal, QC, @ Canadá Bell Centre.20 - Toronto, ON, @ Canadá Air Canada Centre.22 - Uniondale, NY @ Nassau Veterans Memorial Coliseum.23 - Uncasville, CT @ Mohegan Sun Arena.26 - Boston, MA TD @ Garden.27 - Nueva York, NY @ Madison Square Garden.29 - Philadelphia, PA @ Wells Fargo Center.30 - Pittsburgh, PA @ PPG Paints Arena.2 de abril - Quebec City, QC @ Videotron Centre.3 - Obawa, ON @ Canadian Tire Centre.6 - Raleigh, NC @ PNC Arena.7 - Atlanta, GA @ Philips Arena.9 - Nashville, TN @ Bridgestone Arena.11 - Tampa, [email protected] Amalie Arena.12 - Jacksonville, [email protected] Jacksonville Veterans Memorial Arena.13 - Birmingham, AL @ BJCC.27 de mayo - Leipziger Messe - Leipzig, Alemania.29 - Stadthalle - Viena, Austria.31 - Konigsplatz - Munich, Alemania.2 de junio - Georg Meiches Stadium - Essen, Alemania.4 - Waldbuhne - Berlón, Alemania.5 - Expo-Plaza - Hannover, Alemania.7 - Sweden Rock Festival - Sölvesborg, Suecia.11 - Ice Arena - St. Petersburg, Rusia.13 - Dinamon Stadium - Moscú, Rusia.16 - Nsa Stadium - Kiev, Ucrania.18 - Tauron Arena - Cracovia, Polonia.25 - Ziggo Dome - Amsterdam, Holanda.27 - Tons Of Rock - Oslo, Noruega.28 - Trondheim Rocks - Trondheim, Noruega.2 de julio - Ippodromo Snai San Siro - Milán, Italia.4 - Hallenstadion - Zurich, Suiza.6 - Rennbahn - Iffezheim, Alemania.9 - Birmingham Arena - Birmingham, Reino Unidos.11 - O2 Arena - Londres, Reino Unido.12 - Manchester Arena - Manchester, Reino Unido.14 - Newcastle Arena - Newcastle, Reino Unido.16 - Sse Hydro - Glasgow, Esciocia.La primera gira de despedida de Kiss tuvo lugar entre 2000 y 2001 con 142 conciertos en los que actuaron por última vez los miembros originalesLa banda volvió a ponerse en marcha sin ellos y así ha seguido hasta la actualidad.