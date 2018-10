Tendrá Supernatural temporada apocalíptoca

San Diego— Los hermanos Winchester han estado en innumerables situaciones complicadas y peligrosas, pero quizás ninguna tan apocalíptica como lo que se verá en la temporada 14 de ‘Supernatural’.



Y es que el arcángel Michael, quien acaba de poseer a Dean (Jensen Ackles), se encuentra reuniendo un ejército de demonios para purificar la Tierra y acabar con los humanos para siempre.



“Esta nueva mirada a Dean hizo que me sacudiera el polvo de todos estos años y me saliera de mi zona de confort. Digamos que Dean es quien está llevando una escopeta mientras Michael maneja a toda velocidad.



“Me dejaron colaborar mucho y aportar ideas para la personificación de este nuevo Dean. Soy muy fan de la serie Peaky Blinders y quería imprimirle al personaje esa sensación de que no pasa el tiempo”, explicó Ackles.



Durante la maquinación de su plan, el mayor de los Winchester se enfrentará a su hermano Sam (Jared Padalecki), quien deberá liderar una horda de cazadores de monstruos provenientes de una realidad alterna.



“Sam lidiará con todo este grupo de personas que nunca antes había conocido, pero que ahora están esperando su guía y se apoyan completamente en él”, adelantó Padalecki en entrevista.



“Sin Dean a su lado por quién sabe cuánto tiempo, Sam deberá emplear las enseñanzas de su hermano y aplicarlas con los cazadores del Mundo Apocalíptico”.



La relación entre Michael y el poseído Dean pondrá en peligro el futuro de los Winchester, pues uno de sus cometidos, además de erradicar a la raza humana, es acabar con el vínculo entre los protagonistas.



“Michael no es un personaje gracioso ni divertido, no hace bromas y no tiene conocimiento sobre la cultura pop. Michael no se parece en nada a Dean”, señaló Andrew Dabb, productor ejecutivo de la serie.



“Quizás algunas de estas características se salpiquen de vez en cuando y la personalidad de Dean salga a relucir de forma breve, pero quien lleva la batuta aquí es el arcángel, y él es todo menos agradable”.



En los 20 episodios de esta temporada también regresarán caras conocidas como Jack (Alexander Calvert), quien tras ser drenado de su gracia divina tendrá que adaptarse a la vida como simple mortal.



Mientras, las Hijas Wayward, lideradas por Jodie Mills (Kim Rhodes), le harán segunda a Sam en su batalla monstruosa en contra de los demonios apocalípticos.



Los nuevos episodios de ‘Supernatural’ ya están disponibles desde ayer por Warner Channel.