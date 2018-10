Bon Jovi pone por los suelos a Kim Kardashian

El rockero Jon Bon Jovi despotricó contra Kim Kardashian, a quien puso literalmente por los suelos y de fenómeno mediático la bajó a simplemente una porno star.El músico de Nueva Jersey de 56 años advirtió que la estrella de los 'reality shows' no tiene ningún talento y que es famosa tan sólo por un video porno.En su aparición en la emisión australiana The Sunday Project, con la conductora Lisa Wilkinson, Bon Jovi, que ha vendido más de 130 millones de álbumes en todo el mundo con su banda hómonima, criticó sin miramientos a la celebridad Kardashian, así como al programa Real Housewives."Creo que es horrible que vivamos en ese mundo y puedo decirte que nunca le he dado 60 segundos de mi vida, nunca, a una de esas amas de casa de blah bla bla y Kardashians... No sé sus nombres, nunca he visto 60 segundos del programa, no es para mí".El vocalista y líder de Bon Jovi resaltó que el único legado de la glamoriosa socialitées la cinta casera de sexo que grabó con el cantante de rhythm & blues, Ray J en 2007."¿Qué habrá en tu autobiografía? Hice una porno y me hice famoso", dijo irónico.Bon Jovi advirtió que los 15 minutos 'warholianos' de fama no son suficientes en esta época para pasar a la posteridad."Ve y escribe un libro, pinta un cuadro, actúa, estudia, canta, juega, escribe... La fama es un subproducto de escribir una buena canción", sentenció.