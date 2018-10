La mexicana Eiza González actuará junto con Mel Gibson y Charlie Hunnam en el thriller Waldo, basado en la novela Last Looks, de Howard Michael Gould.



La película estará dirigida por Tim Kirkby (Action Point, 2018) y se espera se comience a rodar a inicios del próximo año.



Waldo relatará la historia de un antiguo policía de Los Ángeles que vuelve a la acción como detective privado para investigar el asesinato de la esposa de una estrella de la televisión.



Eiza González se ha abierto camino en los últimos años en Hollywood gracias a películas como Baby Driver (2017) o la serie From Dusk Till Dawn: The Series a las órdenes de Robert Rodríguez.