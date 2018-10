Abandona Emma Roberts serie de Netflix

Los Ángeles- Emma Roberts decidió no protagonizar la serie dramática de Netflix "Spinning Out", reportó Variety.



La actriz dejó el proyecto debido a un problema con la calendarización de los horarios de la filmación, por lo que la compañía de streaming buscará a una suplente.



"Spinning Out", que fue ordenada para Netflix a principios de este mes, cuenta la vida de Kat Baker, una patinadora de alto nivel quien está a punto de abandonar el deporte tras una caída que la dejó fuera de una competencia.



Cuando Kat intenta aprovechar una oportunidad para continuar con su carrera junto a un talentoso aunque travieso compañero, el riesgo de exponer un secreto que podría dañar para siempre su vida se intensifica.



El programa fue creado por Samantha Stratton, quien fungirá como productora ejecutiva y showrunner junto a Lara Olsen.



Por el momento, los 10 episodios de la primera temporada no cuentan con fecha de estreno.