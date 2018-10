Detienen a Thalía por conducir a exceso de velocidad

Ciudad de México- En los últimos meses, Thalía ha estado muy activa en las redes sociales; después del éxito viral “Me Oyen, Me Escuchan”, la cantante mexicana nuevamente captó la atención de los internautas. A través de su cuenta de Instagram, la esposa de Tommy Mottola informó a sus seguidores que fue detenida por manejar en exceso de velocidad.



“Híjole, nos paró la policía porque andábamos un poquito rápido”, se escucha en la grabación; en el video se alcanza a observar una patrulla detrás.



Al final, el incidente no pasó a mayores, todo concluyó con una simple llamada de atención, y la intérprete continuó su trayecto rumbo a una firma de autógrafos en la ciudad de Nueva York, para promocionar su más reciente álbum 'Valiente'. Incluso, culpó a los policías si llegaba tarde a su cita.



De acuerdo con diversos medios, esta no es la primera vez que la artista se ve involucrada en un incidente de esta naturaleza; hace un par de semanas, Thalía fue duramente criticada por sus fans debido a que subió una 'Story' a su cuenta de Instagram mientras conducía y en el que parece prestarle más atención a la cámara que al volante.



El próximo 9 de noviembre, la mexicana lanzará su nuevo álbum titulado 'Valiente' y, tiene previsto iniciar una gira de conciertos que iniciará el 18 de noviembre y culminará el 15 de febrero con un total de 24 fechas.