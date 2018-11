Arrasa Demi Rose en Instagram

Ciudad de México- La exuberante modelo Demi Rose arrasó en Instagram, al lucir su disfraz de Halloween. Usó un diminuto atuendo de látex para personificar un “ángel oscuro”.La joven de 23 años presumió su corsé escotado, acompañado del mensaje “Dark Angel”. Completó su look con un par de alas negras y botas de tacón alto.Deslumbró con un maquillaje en tonos verdes y nude. Se peinó de una coleta alta, al estilo Ariana Grande, y posó para los fotógrafos que asistieron al evento KISS Haunted House Party en el SSE Arena de Londres.La británica publicó fotografías de su disfraz y sumó más de 200 mil ‘Me gusta’ en cada una. Algunos de sus 7.7 millones de seguidores alabaron su belleza en los comentarios.La madre de Demi Rose cuenta al tabloide Daily Mail que su hija no creía tener potencial para ser modelo. “No creía que fuera lo suficientemente buena, pero se destacó en la escuela de belleza y eso la hizo ambiciosa para perseguir sus sueños”, dijo.“No nos importa en absoluto. Ella siempre dijo que no haría desnudos. Sus fotos son sensacionales y sugerentes, pero no lo muestra todo. Ella es una chica hermosa y puede presumir lo que quiera”.Demi Rose inició su carrera gracias a su popularidad en MySpace. Cuando abrió su cuenta de Instagram, hace cinco años, saltó a fama por su parecido con la cantante Selena Gomez. Desde entonces, su ascenso en el mundo del showbiz es impresionante.Aumentó su popularidad mientras mantuvo una relación con el rapero Tyga. Fueron vistos en un yate en Cannes, en mayo de 2016, cuando éste apenas había terminado su relación con la mediática empresaria Kylie Jenner.Sin embargo, su sueño siempre ha sido actuar y todo indica que podría mudarse a Los Ángeles, Estados Unidos, próximamente.Mientras tanto, la modelo seguirá como desarrollándose como empresaria con su colección de trajes de baño.