Britney le puso el cuerno a Justin Timberlake

Los Angeles— Eran la pareja del momento, los chicos que se conocieron de niños en Disney Channel y forjaron una carrera juntos que terminó en un sonado romance porque se convirtieron en la pareja de estrellas adolescentes más famosa del momento.



Se conocieron cuando tenían 12 años y ambos eran estrellas de Disney. En 2001 dieron un paso más en su relación y se convirtieron en pareja, una de las más mediáticas del momento. Dos grandes ídolos teen enamorados y aparentemente felices, sin duda, un filón para la prensa del corazón.



Pero les duró poco el amor y tan solo un año después protagonizaron una de las separaciones más difundidas. Cuando Timberlake lanzó su canción ‘Cry me a River’, todo el mundo dio por sentado que Britney había sido infiel y esa había sido la causa de la ruptura.



Fue el mismo cantante quien hizo esta revelación a través de su reciente libro lanzado a la venta ‘Hindsight: And All the Things I Can’t See in Front of Me’, donde además, confiesa lo desagradable que fue su separación de la ‘Princesa del Pop’ con quien mantuvo una relación de casi tres años.



De acuerdo a Daily Mail, el intérprete sentía tantas cosas después de la ruptura que tan solo en dos horas escribió el tema, y aunque nunca dijo que la historia hablaba de Britney, muchos de sus seguidores ya lo intuían después de la supuesta infidelidad por parte de ella y que supone fue el motivo de su rompimiento.



“Traduje mis sentimientos a una forma en que las personas pudieran escuchar y con suerte relacionarme con ellos. La gente me escuchó y lo entendió porque todos hemos estado allí”, dice el tema.