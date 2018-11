Confirma Castro regreso a 'La Casa de las Flores'

Ciudad de México- Para no decepcionar a los nuevos seguidores que se ganó gracias a "La Casa de las Flores", Verónica Castro volverá como matriarca de la familia De la Mora en la siguiente temporada de la serie de Netflix.



"Por supuesto que sí voy, ¿cómo voy a dejar a mis millennials ahí, abandonados? No, de ninguna manera", expresó Castro a su paso por la alfombra roja para un evento donde se premió a Manolo Caro, escritor y director del programa.



"Estoy feliz, feliz, feliz, agradecidísima con el público, la prensa, con Dios por la oportunidad y, por supuesto, con Manolo".



Tras el anuncio de que la serie tendrá dos temporadas más, las cuales ya está escribiendo Caro, la actriz no había confirmado si participaría en ellas; de hecho, aseguró que el personaje había cerrado su ciclo.