Marjorie de Sousa gana round a Julián Gil

Ciudad de México- El pequeño hijo de Marjorie de Sousa recibirá el 20 por ciento de los ingresos de Julián Gil.



En conferencia de prensa la actriz venezolana expresó sentirse tranquila con la sentencia que tras un año y siete meses de apelaciones, se dictó a su favor el pasado martes 30 de octubre.



En la sentencia se especifica que la custodia de Matías seguirá siendo de la madre y Julián Gil solo podrá visitarlo el primer domingo de cada mes. Tendrá que recoger al menor fuera del centro de convivencia a las 11:00 horas y regresarlo a las 17:00 horas en el mismo lugar, siempre acompañado de una enfermera designada por Marjorie. De no llegar a cumplir con el compromiso, la multa que tendrá que pagar es de 5 mil pesos.



"Espero que lleguemos a tener una convivencia sana…y que la convivencia con su hijo ayude, porque lamentablemente no se han creado vínculos por las inasistencias y los compromisos de la otra parte".



El encuentro entre Julián y su hijo será hasta el primer mes de diciembre, debido a que el actor había pedido permiso con antelación para ausentarse éste fin de semana y que las dependencias suspenden labores por el corte de agua en la Ciudad.



En cuanto a la pensión, la abogada de la actriz, Alma Pellón, explicó que los contratos presentados para conocer los ingresos de Gil, fueron solamente de Televisa, negando trabajar en Univisión y ser dueño de la marca de belleza Carson Life.



De estar inconforme, Julián Gil tiene 12 días para apelar la sentencia.



Por último, Marjorie compartió una experiencia: "Uno tiene que luchar por esa personita que depende de ti y a pesar del huracán que estés viviendo, esa sonrisa lo vale todo. Esto fue una sacudida que me sirvió para crecer y conocer el valor real de las personas".